MLB》一朗破紀錄！ 特殊安打躍居史上第一（影音）
2017/06/15 08:13
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今在主場續戰運動家，日籍球星鈴木一朗代打再度敲安，不僅迎來連5場安打紀錄，生涯365支跨聯盟安打超越基特（Derek Jeter），獨居史上第一。
5局下，一朗上場代打，從阿克斯佛德（John Axford）擊出投手前軟弱滾地球，再靠腳程拚出內野安打，改寫大聯盟歷史。馬林魚最終以11：6擊敗運動家，掃進2連勝。
除了打破跨聯盟安打紀錄，一朗這支安打也是大聯盟生涯第545支內野安打，自從他2001年來到美國，他在這段期間的內野安打遙遙領先其他人，第二名的基特只有292支，和一朗相差高達253支。
跨聯盟安打歷史排名：
鈴木一朗: 365
Derek Jeter: 364
Adrian Beltre: 337
Alex Rodriguez: 325
Carlos Beltran: 303
Miguel Cabrera: 298
Johnny Damon: 296
Torii Hunter: 293
Albert Pujols: 293
Michael Young: 290
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