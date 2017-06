MLB》一朗破紀錄！ 特殊安打躍居史上第一（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚今在主場續戰運動家,日籍球星鈴木一朗代打再度敲安,不僅迎來連5場安打紀錄,生涯365支跨聯盟安打超越基特(Derek Jeter),獨居史上第一。

5局下,一朗上場代打,從阿克斯佛德(John Axford)擊出投手前軟弱滾地球,再靠腳程拚出內野安打,改寫大聯盟歷史。馬林魚最終以11:6擊敗運動家,掃進2連勝。

除了打破跨聯盟安打紀錄,一朗這支安打也是大聯盟生涯第545支內野安打,自從他2001年來到美國,他在這段期間的內野安打遙遙領先其他人,第二名的基特只有292支,和一朗相差高達253支。

跨聯盟安打歷史排名:

鈴木一朗: 365

Derek Jeter: 364

Adrian Beltre: 337

Alex Rodriguez: 325

Carlos Beltran: 303

Miguel Cabrera: 298

Johnny Damon: 296

Torii Hunter: 293

Albert Pujols: 293

Michael Young: 290