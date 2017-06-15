MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家

歐蘇納今天敲出本季第17轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今馬林魚主場迎戰運動家，歐蘇納（Marcell Ozuna）有關鍵3分打點助馬林魚逆轉運動家，最後以11：6拿下2連勝。

1局上馬林魚就因3次四壞球保送加上三壘手狄崔奇（Derek Dietrich）發生失誤丟了一分，2局上希利（Ryon Healy）再轟出大號3分砲，助運動家握有4分領先。

下半局馬林魚吹起反攻號角，歐蘇納（Marcell Ozuna）、摩爾（Tyler Moore）各敲出一支陽春砲將士氣回穩。4局下馬林魚靠著連續安打將比數超前，運動家牛棚庫隆柏（Daniel Coulombe）在滿壘狀況下丟出觸身球讓馬林魚再拿下1分。

馬林魚從第2局開始穩定得分至第7局，7局結束握有6分領先，9局上運動家追了1分，但無力追平比數，馬林魚牛棚史特肯萊德（Drew Steckenrider）成功關門。