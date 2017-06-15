MLB》超狂雷射肩！哈波拯救捕手大暴傳（影音）
2017/06/15 08:39
〔體育中心／綜合報導〕國民強打哈波（Bryce Harper）今天在比賽中上演精彩美技，3局上國民捕手羅巴頓（Jose Lobaton）抓一壘跑者時發生暴傳失誤，守右外野的哈波為追球一路跑到界外區，最後送出只落地一次的長傳美技完成助殺，勇士跑者坎普（Matt Kemp）在三壘前出局。
不過哈波今天打擊上只有4支1，國民全隊僅靠7安攻下2分，遭勇士德黑蘭（Julio Teheran）7局好投壓制，最終以2：13敗給勇士。
Bryce Harper did that thing again pic.twitter.com/rjqKXYVorg— Jake Russell （@_JakeRussell） 2017年6月14日
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