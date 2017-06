MLB》超狂雷射肩！哈波拯救捕手大暴傳（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民強打哈波(Bryce Harper)今天在比賽中上演精彩美技,3局上國民捕手羅巴頓(Jose Lobaton)抓一壘跑者時發生暴傳失誤,守右外野的哈波為追球一路跑到界外區,最後送出只落地一次的長傳美技完成助殺,勇士跑者坎普(Matt Kemp)在三壘前出局。

不過哈波今天打擊上只有4支1,國民全隊僅靠7安攻下2分,遭勇士德黑蘭(Julio Teheran)7局好投壓制,最終以2:13敗給勇士。

Bryce Harper did that thing again pic.twitter.com/rjqKXYVorg