MLB》超狂雷射肩！哈波拯救捕手大暴傳（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民強打哈波（Bryce Harper）今天在比賽中上演精彩美技，3局上國民捕手羅巴頓（Jose Lobaton）抓一壘跑者時發生暴傳失誤，守右外野的哈波為追球一路跑到界外區，最後送出只落地一次的長傳美技完成助殺，勇士跑者坎普（Matt Kemp）在三壘前出局。

不過哈波今天打擊上只有4支1，國民全隊僅靠7安攻下2分，遭勇士德黑蘭（Julio Teheran）7局好投壓制，最終以2：13敗給勇士。

Bryce Harper did that thing again pic.twitter.com/rjqKXYVorg — Jake Russell （@_JakeRussell） 2017年6月14日