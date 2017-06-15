NBA》葛瑞芬動向不明 美媒指綠衫軍有機會網羅

葛瑞芬。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕快艇明星大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）今夏動向引起許多球隊關注，美媒《The Vertical》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在最近的電台節目中指出，快艇想要跟葛瑞芬續約，但塞爾提克有機會網羅他。

「塞爾提克是葛瑞芬的主要競爭者之一，」沃納洛斯基說，「我認為綠衫軍的2個自由球員目標就是他以及海沃德（Gordon Hayward），他們也可能對塞爾提克感興趣。」

2016-17年例行賽，葛瑞芬平均上場34分鐘，能得到21.6分、8.1籃板、4.9助攻；季後賽則能得到20.3分、6.0籃板、2.3助攻。

葛瑞芬的合約到明年夏天才到期，但他有權在今夏跳出合約，投入自由市場。對快艇而言，能否留住保羅（Chris Paul）是優先考慮的事，因此葛瑞芬還不確定能留在隊上。