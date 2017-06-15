NBA》柯瑞槓上川普 「現在還是不想去白宮」
2017/06/15 08:55
柯瑞。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士奪冠是否造訪白宮成為話題，看板球星柯瑞（Stephen Curry）今天表示，幾個月前就有人問他同樣的問題，「我當時說我不會去，現在我也是這麼想的。」
柯瑞奪冠前就曾發生過贊助商Under Armour的執行長普朗克（Kevin Plank）公開稱讚美國新總統川普是國家的資產（asset），當時柯瑞就說，如果將asset去掉et（即混蛋之意），那他就同意普朗克的說法，如今是否造訪白宮再次成為話題。
勇士另外一名球星杜蘭特（Kevin Durant）則表示，大家才剛拿下冠軍，還不想去思考這個問題，「我會做出選擇，但不是現在。」
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