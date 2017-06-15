棒球》我在天上飛！美國少年大秀本壘飛撲美技（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥柯格蘭（Chris Coghlan）與海盜麥卡琴（Andrew McCutchen）今年相繼在本壘攻防上演得分特技，如今這股風潮吹進美國青少棒比賽中，在最近舉行的國家青少棒冠軍系列賽中，一名小球員在本壘前本來應該出局，但他卻用飛撲的方式越過捕手得分，演出大聯盟等級的美技。

影片中這名小球員飛撲時還在空中轉體一圈，神乎其技也引起大聯盟官網注意，大讚他這次的跑壘有「大聯盟水準」。