網球》紅土休戰 費爸首場草地賽事出局
2017/06/15 11:17
費爸出戰首場草地賽事。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕紅土賽季休戰的費德爾（Roger Federer）以頭號種子之姿在ATP積分250的斯圖加特賓士盃出賽草地賽季第一場賽事，次輪就以2：6、7：6、6：4敗給德國39歲老將哈斯（Tommy Haas）。
這場35歲與39歲的男單對決進行了不到2小時，首盤費德爾先橫掃對手，一發得分率超過八成。次盤兩人糾纏到搶7，最後由哈斯拿下，決勝盤費爸後繼無力，率先被破發後輸掉比賽。費德爾整場轟出23記愛司球，不過火力僅集中在前兩盤，首場草地賽事僅打了一場比賽就出局。
費爸賽後表示：「雖然輸了比賽，我的表現也沒有符合我的期待，但並不是整場比賽都表現不好，我應該在領先時趁勝追擊，但哈斯表現得很棒，讓我沒有機會。」曾經高居世界第2的哈斯目前排名302，這次由資格賽打進會內。
老將哈斯。（歐新社）
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