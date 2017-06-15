MLB》科爾德羅安打建功 教士本週橫掃紅人
2017/06/15 11:16
科爾德羅。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕教士倫弗洛（Hunter Renfroe）在6局下敲出2分砲，科爾德羅（Franchy Cordero）隨後在7局敲出超前比數的安打，終場教士以4：2擊退紅人，本週3連戰橫掃對手。
紅人佩拉薩（Jose Peraza）在首局開轟，沃托（Joey Votto）也在4局上追加一發陽春砲，幫助球隊取得2：0領先。但倫弗洛在6局下也從紅人左投蓋瑞特（Amir Garrett）手中敲出2分砲，兩隊重回2：2平手。「我失投了，」蓋瑞特說，「但這種情況常常發生。」
7局下，紅人後援羅倫森（Michael Lorenzen）一登板就連投8壞球保送希瑟（Matt Szczur）與皮雷拉（Jose Pirela）形成一、二壘有人，接著科爾德羅敲出安打為教士拿下第3分，倫弗洛滾地球送皮雷拉回本壘，把比數改寫為4：2，終場教士以2分之差赢球。
「這系列打得還不錯，」科爾德羅說，「對我來說最重要的事情是努力練球，我才能再打出這種表現。」
倫弗洛。（法新社）
相關新聞
- MLB》叫費雪沒一個是肉腳！太空人新秀初登場就開轟（影音）
- MLB》「走路之神」的10年鐵律 大物新秀首打席就打破
- MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家
- MLB》超狂雷射肩！哈波拯救捕手大暴傳（影音）
- 棒球》我在天上飛！美國少年大秀本壘飛撲美技（影音）
推薦新聞
-
MLB》這不是觸身球吧！ 水手重砲跟主審爭論（影音）2017/06/15 12:17
-
網球》紅土休戰 費爸首場草地賽事出局2017/06/15 11:17
-
NBA》大和解！杜蘭特送禮祝賀「小魏少」誕生2017/06/15 10:27
-
德甲》拜仁慕尼黑簽法國新星 轉會費寫隊史新高2017/06/15 10:25
-
MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家2017/06/15 09:26