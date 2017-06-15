MLB》「走路之神」的10年鐵律 大物新秀首打席就打破

大物新秀費雪今天生涯初登場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今叫上23歲小將費雪（Derek Fisher），除了名字跟NBA尼克前教頭相同引起熱議，他在大聯盟的第一打席就經歷「走路之神」尤克里斯（Kevin Youkilis）生涯10年近4500打席沒做過的事情。

費雪今擔任第八棒左外野手，2局下迎接大聯盟生涯首打席，他選了3顆壞球後，第4球直接將94.2英里的二縫線速球擊進場內，最終被遊騎兵左外野手接殺，生涯首打席無功而返。

有美國媒體提出有趣數據，費雪首打席就在0好3壞情況揮棒，這是尤克里斯、委內瑞拉名將維茲奎爾（Omar Vizquel）生涯從未做過的事情，前者292次面對0好3壞沒揮棒；後者則是667次面對0好3壞沒揮過棒，相當堅持自己的原則。

費雪排名本季大聯盟官網百大新秀第83名，雖然首打席攻擊慾望強烈，但選球並不差，去年小聯盟129場選到83次保送，本季在3A的上壘率更突破4成，有16轟13盜，打擊率0.335。