NBA》大和解！杜蘭特送禮祝賀「小魏少」誕生

諾亞。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽前天（13日）落幕，勇士以4：1擊敗騎士奪冠，杜蘭特（Kevin Durant）獲選為總冠軍賽MVP，但他的前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）這兩天並沒有把心思放在NBA，只在昨天上傳一張兒子諾亞（Noah Westbrook）的照片，慶祝他滿月。

諾亞在當地時間5月16日出生，網友紛紛表示，諾亞跟爸爸長得一模一樣，UCLA未來可以考慮簽下他。

上個月，杜蘭特曾經打電話道賀魏少喜獲麟兒，也特別買禮物送給「小魏少」，破除兩人不合的傳聞。勇士隊職員也指出，當時一得知魏斯布魯克兒子出生，杜蘭特就準備卡片、氣球以及嬰兒服飾送給魏少夫婦。