MLB》與五屆冠軍同名 太空人費雪登大聯盟
2017/06/15 10:07
費雪（左）登上大聯盟。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕太空人今天將與NBA湖人隊5次冠軍同名的費雪（Derek Fisher）拉上大聯盟，頂替外野手瑞迪克（Josh Reddick）受傷後的空缺。
今年才23歲的費雪留著一把大鬍子，他受訪時難掩興奮的表示，得知上大聯盟後非常驚訝，在半夜時打電話給家人報喜，相當期待能在大聯盟有好表現。
費雪是太空人在2014年以第37順位選中的新秀，今年在3A的245個打數中，繳出打擊率3成35、上壘率4成01、長打率6成08的成績單，為了將他挪進40人名單，太空人將中繼投手古斯塔維（Jandel Gustave）從10天傷兵放進60天傷兵名單中。
相關新聞
- MLB》「走路之神」的鐵律 大物新秀首打席就打破
- MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家
- 棒球》我在天上飛！美國少年大秀本壘飛撲美技（影音）
- MLB》超狂雷射肩！哈波拯救捕手大暴傳（影音）
- MLB》一朗破紀錄！ 特殊安打躍居史上第一（影音）
推薦新聞
-
MLB》與五屆冠軍同名 太空人費雪登大聯盟2017/06/15 10:07
-
MLB》「走路之神」的10年鐵律 大物新秀首打席就打破2017/06/15 09:55
-
MLB》歐蘇納3分打點 馬林魚逆轉運動家2017/06/15 09:26
-
NBA》快艇未來將有新球場 不再跟湖人共用2017/06/15 08:40
-
MLB》一朗破紀錄！ 特殊安打躍居史上第一（影音）2017/06/15 08:13