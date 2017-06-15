MLB》與五屆冠軍同名 太空人費雪登大聯盟

費雪（左）登上大聯盟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天將與NBA湖人隊5次冠軍同名的費雪（Derek Fisher）拉上大聯盟，頂替外野手瑞迪克（Josh Reddick）受傷後的空缺。

今年才23歲的費雪留著一把大鬍子，他受訪時難掩興奮的表示，得知上大聯盟後非常驚訝，在半夜時打電話給家人報喜，相當期待能在大聯盟有好表現。

費雪是太空人在2014年以第37順位選中的新秀，今年在3A的245個打數中，繳出打擊率3成35、上壘率4成01、長打率6成08的成績單，為了將他挪進40人名單，太空人將中繼投手古斯塔維（Jandel Gustave）從10天傷兵放進60天傷兵名單中。