MLB》金鶯戴維斯揮棒拉傷 進10日傷兵名單
2017/06/15 14:07
戴維斯因肩傷被進入10天傷兵名單。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）日前對白襪的比賽中拉傷右側肩膀肌肉，今天被球隊擺進10日傷兵名單內。
戴維斯因揮棒造成右側肩膀肌肉拉傷，金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）表示昨晚戴維斯因此睡得很不好，還要多觀察幾天。他本季轟出14支全壘打、26分打點、打擊率0.226。
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