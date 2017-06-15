MLB》開轟後怒比中指 普伊格被禁賽+罰錢（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外野手普伊格（Yasiel Puig）因昨天在比賽中向球迷比中指，今遭聯盟處罰1場禁賽以及罰款。

普伊格昨天在第2局掃出2分砲後對印地安人球迷比中指，這個動作引發聯盟高度關切，但他表示，「在打擊前場邊球迷就不斷用言語騷擾我，而開轟後現場球迷依然對我嘴砲，所以才會用那樣的方式回應。」

不過據道奇隨隊記者透露，普伊格在對球迷比中指過後休息室的氣氛依舊良好，而昨天道奇最終以7：5擊敗印地安人，普伊格貢獻2支安打。

本賽季普伊格繳出2成39打擊率、3成13上壘率、4成18長打率、10轟、33分打點的成績。