史上最強職業球隊 美媒：金州勇士輸這年的洋基
狄馬喬率領的1939年洋基被認為是史上最強職業球隊。（取自fivethirtyeight）
〔體育中心／綜合報導〕金州勇士奪下NBA總冠軍，雖然未能達成季後賽16勝0敗的空前壯舉，還是改寫湖人2001年15勝1敗的紀錄，展現超強宰制力。美國媒體《fivethirtyeight》以「Elo評比系統」佐證，今年的勇士超越1996年公牛，是史上最強的NBA球隊。
「Elo評比系統」是物理學家艾羅（Arpad Elo）所發明，用來評比西洋棋手實力，後來被廣泛運用在各類運動，主要分析過程是根據每次對戰來加減Elo分數，這其中也會去評估雙方的強弱關係，如果強隊擊敗弱隊，Elo不會加太多；反之若強隊輸弱隊，Elo會大扣分。
根據Elo綜合評比結果顯示，今年勇士隊以「1828」贏過1996年公牛的「1815」，是NBA史上最高。不過，美媒今天提出更有意思的問題，「這支勇士隊是美國職業運動史上最強的球隊嗎？」並拿大聯盟（MLB）與美式足球（NFL）來比較。
美國媒體以數據算出2017年勇士隊是史上最強的NBA球隊。（今日美國）
美媒特別點出，在Elo評比系統中，NFL可直接與NBA比較，卻無法直接凸顯大聯盟球隊的真正實力，而大聯盟最高與最低的Elo差距也較小。考量到這些差異，美媒依據各隊相對於聯盟的狀況算出「標準分數（z-score）」。
這項數據顯示，2017年勇士隊只能排上史上第4，至於史上最強球隊則是狄馬喬（Joe DiMaggio）率領的1939年洋基隊，他們在例行賽拿下106勝45敗，並於世界大賽4：0橫掃紅人；史上第2強則是1906年小熊，那年例行賽掃進116勝36敗，有趣的是世界大賽竟以2：4輸給白襪隊。
在史上前20名的排名中，大聯盟占據12名，美媒解釋主因是棒球的發展比其他運動還要久遠。若從1980年起計算，2017年勇士隊僅輸給2007年美足球隊新英格蘭愛國者，是近代第2強的職業球隊。
歷史最強排名：
|
排名
|
年份
|
球隊
|
聯盟
|
冠軍
|
Elo
|
標準分數
|
1
|
1939
|
洋基
|
MLB
|
✓
|
1627
|
3.07
|
2
|
1906
|
小熊
|
MLB
|
|
1620
|
2.88
|
3
|
2007
|
愛國者
|
NFL
|
|
1825
|
2.82
|
4
|
2017
|
勇士
|
NBA
|
✓
|
1828
|
2.79
|
5
|
1996
|
公牛
|
NBA
|
✓
|
1815
|
2.68
|
6
|
1998
|
洋基
|
MLB
|
✓
|
1610
|
2.63
|
7
|
1927
|
洋基
|
MLB
|
✓
|
1610
|
2.63
|
8
|
1944
|
紅雀
|
MLB
|
✓
|
1610
|
2.61
|
9
|
1909
|
海盜
|
MLB
|
✓
|
1609
|
2.59
|
10
|
1932
|
洋基
|
MLB
|
✓
|
1608
|
2.56
近代最強排名：
|
排名
|
年份
|
球隊
|
聯盟
|
冠軍
|
Elo
|
標準分數
|
1
|
2007
|
愛國者
|
NFL
|
|
1825
|
2.82
|
2
|
2017
|
勇士
|
NBA
|
✓
|
1828
|
2.79
|
3
|
1996
|
公牛
|
NBA
|
✓
|
1815
|
2.68
|
4
|
1998
|
洋基
|
MLB
|
✓
|
1610
|
2.63
|
5
|
1997
|
公牛
|
NBA
|
✓
|
1801
|
2.56
|
6
|
2004
|
愛國者
|
NFL
|
✓
|
1793
|
2.53
|
7
|
2016
|
勇士
|
NBA
|
|
1798
|
2.53
|
8
|
2015
|
勇士
|
NBA
|
✓
|
1796
|
2.52
|
9
|
1986
|
塞爾提克
|
NBA
|
✓
|
1784
|
2.41
|
10
|
1998
|
野馬
|
NFL
|
✓
|
1771
|
2.34
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