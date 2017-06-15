史上最強職業球隊 美媒：金州勇士輸這年的洋基

狄馬喬率領的1939年洋基被認為是史上最強職業球隊。（取自fivethirtyeight）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士奪下NBA總冠軍，雖然未能達成季後賽16勝0敗的空前壯舉，還是改寫湖人2001年15勝1敗的紀錄，展現超強宰制力。美國媒體《fivethirtyeight》以「Elo評比系統」佐證，今年的勇士超越1996年公牛，是史上最強的NBA球隊。

「Elo評比系統」是物理學家艾羅（Arpad Elo）所發明，用來評比西洋棋手實力，後來被廣泛運用在各類運動，主要分析過程是根據每次對戰來加減Elo分數，這其中也會去評估雙方的強弱關係，如果強隊擊敗弱隊，Elo不會加太多；反之若強隊輸弱隊，Elo會大扣分。

根據Elo綜合評比結果顯示，今年勇士隊以「1828」贏過1996年公牛的「1815」，是NBA史上最高。不過，美媒今天提出更有意思的問題，「這支勇士隊是美國職業運動史上最強的球隊嗎？」並拿大聯盟（MLB）與美式足球（NFL）來比較。

美國媒體以數據算出2017年勇士隊是史上最強的NBA球隊。（今日美國）

美媒特別點出，在Elo評比系統中，NFL可直接與NBA比較，卻無法直接凸顯大聯盟球隊的真正實力，而大聯盟最高與最低的Elo差距也較小。考量到這些差異，美媒依據各隊相對於聯盟的狀況算出「標準分數（z-score）」。

這項數據顯示，2017年勇士隊只能排上史上第4，至於史上最強球隊則是狄馬喬（Joe DiMaggio）率領的1939年洋基隊，他們在例行賽拿下106勝45敗，並於世界大賽4：0橫掃紅人；史上第2強則是1906年小熊，那年例行賽掃進116勝36敗，有趣的是世界大賽竟以2：4輸給白襪隊。

在史上前20名的排名中，大聯盟占據12名，美媒解釋主因是棒球的發展比其他運動還要久遠。若從1980年起計算，2017年勇士隊僅輸給2007年美足球隊新英格蘭愛國者，是近代第2強的職業球隊。

歷史最強排名：

排名 年份 球隊 聯盟 冠軍 Elo 標準分數 1 1939 洋基 MLB ✓ 1627 3.07 2 1906 小熊 MLB 1620 2.88 3 2007 愛國者 NFL 1825 2.82 4 2017 勇士 NBA ✓ 1828 2.79 5 1996 公牛 NBA ✓ 1815 2.68 6 1998 洋基 MLB ✓ 1610 2.63 7 1927 洋基 MLB ✓ 1610 2.63 8 1944 紅雀 MLB ✓ 1610 2.61 9 1909 海盜 MLB ✓ 1609 2.59 10 1932 洋基 MLB ✓ 1608 2.56

近代最強排名：

排名 年份 球隊 聯盟 冠軍 Elo 標準分數 1 2007 愛國者 NFL 1825 2.82 2 2017 勇士 NBA ✓ 1828 2.79 3 1996 公牛 NBA ✓ 1815 2.68 4 1998 洋基 MLB ✓ 1610 2.63 5 1997 公牛 NBA ✓ 1801 2.56 6 2004 愛國者 NFL ✓ 1793 2.53 7 2016 勇士 NBA 1798 2.53 8 2015 勇士 NBA ✓ 1796 2.52 9 1986 塞爾提克 NBA ✓ 1784 2.41 10 1998 野馬 NFL ✓ 1771 2.34