MLB》這不是觸身球吧！ 水手重砲跟主審爭論（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕水手今戰雙城,重砲克魯茲(Nelson Cruz)今在6局上明明就被判觸身球上壘,他還要跟主審討論球是否有碰到他,似乎是想繼續留在打擊區。

6局上,雙城投手波謝爾(Buddy Boshers)對克魯茲投近身球,重播鏡頭顯示似乎沒碰到手肘,主審依然叫克魯茲上一壘,此時他跟主審確認是否真的有碰到身體,大聯盟官網也幽默寫道,「他是在要求主審繼續讓他打嗎?」

昨天被雙城28安打血洗的水手,今天先發投手Sam Gaviglio雖然5.1局掉4分退場,4任牛棚都沒有掉分,加上捕手祖尼諾(Mike Zunino)一棒三分砲拉大領先,終場就以6:4擊敗雙城。