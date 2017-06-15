MLB》這不是觸身球吧！ 水手重砲跟主審爭論（影音）
2017/06/15 12:17
〔體育中心／綜合報導〕水手今戰雙城，重砲克魯茲（Nelson Cruz）今在6局上明明就被判觸身球上壘，他還要跟主審討論球是否有碰到他，似乎是想繼續留在打擊區。
6局上，雙城投手波謝爾（Buddy Boshers）對克魯茲投近身球，重播鏡頭顯示似乎沒碰到手肘，主審依然叫克魯茲上一壘，此時他跟主審確認是否真的有碰到身體，大聯盟官網也幽默寫道，「他是在要求主審繼續讓他打嗎？」
昨天被雙城28安打血洗的水手，今天先發投手Sam Gaviglio雖然5.1局掉4分退場，4任牛棚都沒有掉分，加上捕手祖尼諾（Mike Zunino）一棒三分砲拉大領先，終場就以6：4擊敗雙城。
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