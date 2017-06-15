NBA》春天來了！快艇網羅勇士奪冠最關鍵人物

魏斯特轉戰快艇。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今年能拿下總冠軍，幕後推手魏斯特（Jerry West）功不可沒，但今天這位高齡79歲的顧問宣佈要重返洛杉磯，效力的球隊將從前東家湖人變為快艇。

魏斯特在2011年加入勇士擔任顧問，在選秀會中陸續相中柯瑞、格林、湯普森等核心，終於在2015年開花結果拿下冠軍，去年失利後再補強杜蘭特後，被看好有機會開創勇士王朝。

過去魏斯特在湖人擔任球員時是家喻戶曉的球星，退役後他擔任管理職的成績也相當亮眼，8度帶領球隊拿下總冠軍。