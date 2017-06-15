NBA》沒有作弊！ 史沛茲：勇士只簽1名巨星
2017/06/15 13:05
史沛茲認為勇士沒有作弊。（取自Instagram）
〔體育中心／綜合報導〕快艇大前鋒史沛滋（Marreese Speights）今在Instagram貼出一張熱火、騎士、勇士的對比圖，表示人們不該批評勇士。
圖片上的文字寫著：「騎士為了贏球簽下2位球星，熱火當年也簽下2位球星，勇士則是自己選秀培養出3位，然後簽下1位，結果你們都說勇士作弊？」
熱火當年簽下詹姆斯（LeBron James）與波許（Chris Bosh），騎士則是簽下詹姆斯與洛夫（Kevin Love）。
最後史沛茲在Instagram上留言：「這些都是實話實說！」
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