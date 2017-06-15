MLB》偷好球怪招 道奇捕手跳著偷（影音）
2017/06/15 12:50
〔體育中心／綜合報導〕道奇捕手葛朗多（Yasmani Grandal）今對印地安人展現偷好球新招，面對投手的曲球，他跳了一下將球接進手套，裁判仍舊判好球，引發討論，有美國球迷表示，「這本來就是好球，只是捕手接得很怪。」
道奇投手戴頓（Grant Dayton）6局下登板，對布蘭特利（Michael Brantley）投出72英里（約113公里）的曲球，讓葛朗多接得驚險。根據大聯盟官網記錄，這球確實是落在好球帶，也讓球迷們佩服，「主審沒受到捕手干擾真了不起。」
這場比賽前7局雙方戰成2：2平手，道奇在第8局靠3安打3保送，包括赫南德茲（Enrique Hernandez）的超前分全壘打，單局攻下4分，雖然8局下也被印地安人追回2分，終場仍以6：4贏球。
第一球確實落在好球帶。（取自MLB.TV）
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