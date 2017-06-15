網球》扭傷還沒好 高芬宣布不打溫布敦
2017/06/15 14:44
高芬因腳踝傷勢無員溫網。（路透社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名13的比利時好手高芬（David Goffin）因在法網32強戰扭傷腳踝，考量到職業生涯，決定跳過下個月初的溫網，讓身體有足夠恢復時間。
高芬在社群網站上寫道：「我很難過的宣布，因為腳踝傷勢，我不會參加今年的溫網。傷勢漸漸好轉了，但我沒有足夠的時間準備，我想要以百分百的狀態來應戰！」
在法網32強中高芬為了救一記深遠的回球而不慎踩到放置在紅土球場邊的防水布而扭傷右腳踝，當場倒地，請防護員進場後仍宣布傷退。在法網落幕後他的世界排名掉了1名。
高芬扭傷。（法新社）
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