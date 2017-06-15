NBA》勇士拒訪白宮？ 伊古達拉：不見得會收到邀請

2016年2月，勇士參訪白宮，總統還是歐巴馬。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前天奪冠後，關於全隊是否依傳統應邀參訪白宮的話題立刻在網路上延燒。有謠言指出勇士將拒絕前往白宮，逼得勇士不得不出面澄清，並表示至今還沒有收到邀請。勇士替補小前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）則認為，球隊不見得會收到白宮的邀請。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）曾公開批評川普，柯瑞與魏斯特（David West）過去也曾發表過反川普的言論，因此外界猜測勇士奪冠後會拒絕參訪白宮。

伊古達拉接受《今日美國》訪問時，否認自己是反對前往參訪的人，但他也認為情況可能會有所改變。「我們會隨著柯瑞（Stephen Curry）一起行動，」伊古達拉說，「等球隊受邀時，大家就知道該怎麼做了。我的意思是，說不定下次我們參訪白宮，那裡的主人早就換了，我們到時候才有機會去。」