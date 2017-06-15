MLB》未演先轟動！費雪、巴恩斯週末上演投打對決
2017/06/15 13:46
NBA的巴恩斯（左）曾因前妻與費雪鬧翻。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕太空人今天將與湖人5冠球星同名的費雪（Derek Fisher）拉上大聯盟，巧的是紅襪陣中也有一位與勇士前鋒巴恩斯（Matt Barnes）撞名的投手，2人可望在本週正面對決，未演先轟動。
NBA的費雪與巴恩斯有著深仇大恨，2人曾因搶女人鬥毆鬧上新聞，近日又爆出費雪將巴恩斯名下的汽車撞壞，更加深2人之間的嫌隙。
太空人的費雪今天大聯盟初登場就敲出生涯首轟，繳出單場3支2的亮眼表現，而紅襪的巴恩斯則是後援投手，本季出賽30場防禦率3.26拿下5勝2敗，2隊預計在美國時間16日起展開三連戰。
費雪。（法新社）
紅襪投手巴恩斯。（USA Today Sports）
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