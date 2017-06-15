MLB》精彩投手戰 響尾蛇客場小勝老虎1分

沃克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇先發沃克（Taijuan Walker）自5月19日因為右手食指受傷進入傷兵名單，今天客場掛帥主投5局失1分，被敲6支安打、送出6次三振，靠隊友首局拿下2分，最後拿下勝投，響尾蛇終場以2：1驚險獲勝。

沃克開賽後勢如破竹，面對前10位打者有9位都先搶下2好球領先，老虎只靠艾維拉（Alex Avila）在3局下的安打拿下1分。「我開賽前很緊張，」沃克說，「從暖身開始一直都是。這是我歸隊後第一場先發，但1局過後我就覺得舒服多了。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）賽後表示，很高興看到沃克在首局的危機後回穩：「看起來他的直球狀態比我想得還出色，儘管也有幾顆投不好，但仍然保持一定的壓制能力。今天他並不令我們感到意外，他本來就有這樣的高水準，關鍵時刻的決勝球太棒了。」

齊默曼（Jordan Zimmermann）今天投滿8局，是本季個人新高，投出6次三振、被敲6支安打掉2分，沒有投出四壞球保送。首局被敲4安打掉2分過後，齊默曼在接下來7局21位打者裡解決了20位，只可惜隊友火力沒有支援，最後苦吞敗投。

「第一局的4支安打裡，有3個滾地球都剛好穿越出去，」齊默曼說，「除此之外，我覺得自己的表現是加盟老虎以來最好的一場。」

齊默曼。（法新社）