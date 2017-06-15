MLB》「開強振」揮到跌倒 球竟形成致命2分砲（影音）
2017/06/15 13:58
〔體育中心／綜合報導〕天使今在主場迎戰洋基，雖然首局就掉4分，天使一步步追回比分，最後靠西蒙斯（Andrelton Simmons）在7局下轟出跪地2分砲超前比分，終場以7：5擊敗強敵洋基。
天使先發修梅克（Matt Shoemaker）首局不穩，先被敲2安與1支高飛犧牲打掉分，再被桑契斯（Gary Sanchez）轟出3分砲，此役僅先發3局，被敲6支安打，失掉4分。
不過天使打者也突破強投皮奈達（Michael Pineda），首局先攻1分，2局艾斯皮諾沙（Danny Espinosa）轟出2分砲，並於3局下靠小楊恩（Eric Young Jr.）2分打點安打超前比分。
從領先到落後，洋基在6局上靠海德利（Chase Headley）1分打點安打扳平，但菜鳥後援賀雷拉（Ronald Herrera）卻在7局下遭重擊，先投出保送，西蒙斯再轟出超前2分砲，他將球擊出去後，不僅跪在地上，後座力更強到讓他跌倒，終場就靠這發2分砲擊敗洋基，系列賽3戰以2勝1敗收尾。
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