中職》天候不佳 台南、新莊球賽雙雙順延

〔體育中心／綜合報導〕新莊棒球場原訂今晚6時35分的兄弟、桃猿之戰，確定因雨延至6月30日晚間6點35分，比賽場地更改到台中洲際棒球場補賽。

此外，台南棒球場原訂於今晚6時35分的富邦與統一之戰，同樣受到天候不佳、雨勢不斷的影響，比賽順延至7月1日晚間5時5分，場地未定。

新莊棒球場今晚球賽因雨延期。（記者吳清正攝）