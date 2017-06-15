中職》天候不佳 台南、新莊球賽雙雙順延
2017/06/15 15:01
〔體育中心／綜合報導〕新莊棒球場原訂今晚6時35分的兄弟、桃猿之戰，確定因雨延至6月30日晚間6點35分，比賽場地更改到台中洲際棒球場補賽。
此外，台南棒球場原訂於今晚6時35分的富邦與統一之戰，同樣受到天候不佳、雨勢不斷的影響，比賽順延至7月1日晚間5時5分，場地未定。
新莊棒球場今晚球賽因雨延期。（記者吳清正攝）
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