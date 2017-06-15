NBA》奪冠商品透露玄機 聯盟本想製造第6戰？
2017/06/15 15:05
〔體育中心／綜合報導〕勇士前天奪冠，以4-1擊敗騎士，但八卦網站TMZ卻爆料，在第5戰當天，NBA官方商城上所釋出的冠軍紀念商品中，竟發現勇士4-2擊敗騎士的字樣。
TMZ指出，在勇士奪冠後，NBA官方商店推出紀念徽章，上面印有勇騎2隊的隊徽，但在當天網站一開賣時徽章上的比數為4-2，直到昨天才改為4-1。
不過單一項商品無法證明聯盟試圖將戰線延長到第6戰，而TMZ也曾向NBA官方詢問此事，並未得到任何回應。
勇騎徽章在奪冠當天比數是4-2。（取自TMZ）
勇騎徽章已改為4-1。（取自NBA官方商店）
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