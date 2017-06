MLB》15年前爆紅的史上最年輕球僮 選秀被國民挑中（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民隊總教練貝克(Dusty Baker)的兒子戴倫(Darren),今在選秀會最後一天被國民以第27輪選走,而他在2002年世界大賽的趣事又被美媒拿出來回味。

2002年世界大賽,貝克率領的巨人迎戰天使,他的兒子戴倫擔任球僮,締造棒球史上最年輕的球僮紀錄。然而,就在第五戰巨人隊要搶分時,戴倫出現在本壘附近,所幸當時的跑者史諾(J.T. Snow)將他抱離本壘區,才沒有發生意外,不過戴倫也因此爆紅。

15年過後,戴倫已是名183公分、70公斤的18歲游擊手。被問及是否記得15年前的爆紅畫面,戴倫笑說,他年紀太小,什麼都不記得了,「就像是從來沒發生過一樣。」

如今戴倫投入選秀會,今被國民以27輪823順位選中,不過象徵意義居多,因為戴倫已承諾要去加州大學打球,說不定數年後還會在投入選秀會。

戴倫長大影片:

2002年的戴倫。(美聯社)

2008年的貝克父子倆。(美聯社)