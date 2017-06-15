MLB》15年前爆紅的史上最年輕球僮 選秀被國民挑中（影音）
2017/06/15 15:11
〔體育中心／綜合報導〕國民隊總教練貝克（Dusty Baker）的兒子戴倫（Darren），今在選秀會最後一天被國民以第27輪選走，而他在2002年世界大賽的趣事又被美媒拿出來回味。
2002年世界大賽，貝克率領的巨人迎戰天使，他的兒子戴倫擔任球僮，締造棒球史上最年輕的球僮紀錄。然而，就在第五戰巨人隊要搶分時，戴倫出現在本壘附近，所幸當時的跑者史諾（J.T. Snow）將他抱離本壘區，才沒有發生意外，不過戴倫也因此爆紅。
15年過後，戴倫已是名183公分、70公斤的18歲游擊手。被問及是否記得15年前的爆紅畫面，戴倫笑說，他年紀太小，什麼都不記得了，「就像是從來沒發生過一樣。」
如今戴倫投入選秀會，今被國民以27輪823順位選中，不過象徵意義居多，因為戴倫已承諾要去加州大學打球，說不定數年後還會在投入選秀會。
戴倫長大影片：
2002年的戴倫。（美聯社）
2008年的貝克父子倆。（美聯社）
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