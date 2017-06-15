日職》陳冠宇下二軍 明無緣會岱鋼

陳冠宇被下放二軍。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕就如陳冠宇自己的預測，他今天遭到羅德抹消登錄，會暫時下二軍調整。只是羅德明起要作客東京巨蛋，如此一來，陳冠宇就無緣和陽岱鋼碰面。

陳冠宇昨對橫濱DeNA投3局失4分，吞下本季第3敗，他賽後自評其實投得不差，只是運氣比較不好，也表示教練團認為，是他的投球動作被橫濱看穿。

陳冠宇說接下來可能先下二軍，因為下週只有3場比賽，暫時用不到他。不過羅德昨也將剛奪首勝的石川步下二軍，陳冠宇仍有可能之後就歸隊。

只是羅德明起作客巨人3連戰，原本會出現目前旅日雙傑相見歡的畫面，現在確定落空。