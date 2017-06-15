仰德長春公開賽》冒雨打完第1回合 3人並列領先

徐國雄73桿並列領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕2017仰德長春高爾夫公開賽今天冒雨打完第1回合，徐國雄、許添來和汪德昌3人同以73桿並列領先。

仰德長春公開賽昨天因為雨勢過大，無法進行比賽，第1回合延到今天舉行，一早各組選手就冒雨出發，在間歇大雨中努力推進，近中午前雨勢減弱，比賽順利完成18洞。

由於場地較溼，今天選手成績都高於標準桿，其中以徐國雄、許添來和汪德昌3人打出73桿較佳，暫時並列領先。

沈忠賢和周宏男則以1桿之差的74桿並列第4。老將沈忠賢打到第17洞時還是領先者，可惜最後1洞開球偏右打上山坡，第2桿揮擊時被草底下的石塊影響，球飛到球道左側坡下，這洞他花了4桿才打上果嶺，雙柏忌的6桿結束，有點可惜。

賽後沈忠賢說：「這回合大家在雨中都很辛苦，我打得不錯，前面一下去就連著3洞打下博蒂、博蒂、老鷹，感覺很好。第3洞那個老鷹是從105碼外攻上果嶺滾進洞的。」

今年長春賽事已拿3勝的盧建順，打到第13洞抓鳥時，成績高於標準桿1桿，也在並列領先之列。但接下來3洞連吞柏忌，最後以76桿完賽暫時並列第10。

明天最後1天比賽，大會希望能打完36洞，但天候條件不允許的話只能以18洞成績排定名次，暫時並列領先的3人將加賽決定冠軍。

地主老將沈忠賢在雨中繳出74桿。（記者趙新天攝）

仰德長春公開賽周宏男打出74桿。（記者趙新天攝）

仰德長春公開賽第1回合，許添來以73桿完賽。（記者趙新天攝）