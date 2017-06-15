MLB》160火球男球速直直落 黑暗騎士又累了？
哈維。（歐新社）
〔記者林子翔／綜合報導〕大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）今在主場先發對上小熊，僅投4局失掉4分，還挨了3轟，哈維無關勝敗，大都會最後在第8局大逆轉，最後以9：4獲勝，但哈維的健康狀態再次引起關注。
哈維開局就被瑞佐（Anthony Rizzo）、新秀哈普（Ian Happ）開轟掉2分，第4局又被史瓦伯（Kyle Schwarber）轟出兩分砲，總計他僅投4局被敲4安失4分，有3安是全壘打，用球數為58球。
過去曾投到100英哩（約160公里）的哈維，近年來傷勢不斷，也讓他的速球均速下降不少，根據《Fangraphs》，本季速球最慢僅89.1英哩（約143.3公里），均速則為94.2英哩（151.6公里）是歷年最低。
根據大聯盟官網顯示，此戰哈維只有首局投到94英里以上的速球，第二局之後就沒投到93英里，最慢的一顆速球是90.3英里（約145公里）的二縫線速球。
哈維被史瓦伯敲轟的球，球速僅89英哩（約143公里），讓大都會總教練柯林斯（Terry Collins）賽後表示，「他投那球只有89英哩，我還問了投手教練華頓（Dan Warthen）那球是速球還是滑球？華頓認為那顆是滑球，我則說我們要確認一下。」據大聯盟官方紀錄顯示，哈維投得那顆球是變速球。
柯林斯說，為了保險起見，會讓哈維再給醫生檢查，「如果哈維的球速有91、92英哩，這是一回事，如果是89英哩則是另一回事，我會讓醫生去檢查，如果沒有什麼大礙，那很棒。」
哈維過去5場先發，僅1場投到6局，其他4場有3場投到5局，今天更是只有4局，「我只是很累，我的手臂使不上力。」他表示，這很顯然是動手術後的問題，「過了第1局後，我覺得疲勞，我試圖去奮戰，看看能否隨著比賽而改善，就像過去一樣，但卻變得更糟了。」哈維也坦言，「很失望提前被換下場，感覺很不好，而且我還必須去給醫生檢查。」
哈維。（歐新社）
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