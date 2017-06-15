NBA》印象最深刻的封王情景 柯爾 ：麥基的眼淚

柯爾（左）與麥基。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在台灣時間周二拿下本季總冠軍賽，開心慶祝後，總教練柯爾（Steve Kerr）也受邀上節目聊聊想法和心情，他表示賽後與麥基（JaVale McGee）的對話令他印象最深刻，而主持人也透露，柯爾在球隊奪冠後，親自和每位球員、教練道謝，相當用心。

節目前段，柯爾先和主持人閒聊一番，談到整個封王活動最令他印象深刻的一幕時，他說：「整個活動都很棒，不過幾年之後會讓我再度想起的，應該是我和麥基當時的對話。」

「比賽結束沒多久，球場上還在搭舞台，當時麥基抱著他約6個月大的女兒，走過來找我，流著淚，並給了我一個擁抱。」柯爾表示，當時麥基告訴他，他真的很愛這支球隊，能夠拿下總冠軍對他來說，意義非常重大，即便第5戰賽前，柯爾跟他說，因為球隊要多打小球戰術，所以不會讓他上場。

柯爾強調，勇士這支球隊之所以能打出這樣成績，是因為大家的無私，以麥基為例，即便他在最後一戰連1分鐘都沒上場，但仍尊重教練安排，最後拿下冠軍，他仍以自己是這一份子為榮，「他是個很棒的人，也是很好的隊友。」

麥基過去因為常登上俠客烏龍球，意外被塑造成傻大個兒的形象，不過本季轉戰勇士，成為出色替補，在本季季後賽中，平均上場9.3分鐘，拿下5.9分3籃板。