中職南北開打 今日賽事預告與轉播

今早洋基作客運動家進行四連戰，雙方分別派出蒙哥馬利與格雷上演對決戲碼，美東龍頭碰上美西吊車尾會有什麼樣的戰局？國聯則是東區內戰，國民與大都會同樣也是四連戰，國民派出岡薩雷茲（Gio Gonzalez）打頭陣，大都會則推出葛謝爾曼先發。

中職分兩地開打，新莊球場上演悍將迎戰桃猿賽事，由神盾對決史博威，悍將近期吞下5連敗，派出同處連敗的神盾欲終結個人7連敗，桃猿則是防禦率、勝投雙冠王的史博威主投；至於台南賽事，兄弟派出伍鐸踢館，統一則由福瑞多捍衛主場，並求中止6連敗，兩場賽事皆上演洋投對決，期待放晴順利開打。

羅德今移師東京作客巨人3連戰，可惜陳冠宇遭下放二軍調整，無緣與陽岱鋼碰面，昨日陽岱鋼因頭部觸身球提前退場送醫檢查，最終巨人不敵軟銀中止2連勝，另一方面阪神於主場迎戰樂天，由岩貞祐太對決藤平尚真。

MLB

07:00 國民 vs. 大都會（FOX體育）

10:00 洋基 vs. 運動家（FOX體育三台）

中職

18:35 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將 <新莊>（緯來育樂、愛爾達足球、CPBLTV）

18:35 中信兄弟 vs. 統一獅 <台南>（FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 羅德 vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）

17:00 樂天 vs. 阪神（ELEVEN）