日職Live》陽岱鋼2局下獲保送 巨人再度滿壘殘壘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 軟銀 0 0 1 1 2 0 巨人 0 0 0 0 4 0

第三局

3局下半， 坂本勇人、長野久義安打，亀井善行四壞球保送，巨人在2出局後攻占滿壘，小林誠司敲出內野上空飛球，巨人再度留下殘壘。

3局上半，鶴岡慎也敲出陽春全壘打，軟銀先馳得點。

第二局

2局下半，長野久義安打，亀井善行擊出滾地球送隊友上2壘，小林誠司獲四壞球保送，跑者分占1、2壘，内海哲也觸擊，但點的不理想，往3壘跑者遭封殺，打者上壘。

1、2壘有人，輪到陽岱鋼打擊，纏鬥許久後獲得四壞球保送，巨人攻占滿壘，山本泰寛擊出內野滾地球出局，巨人留下殘壘未得分。

第一局

1局下半，陽岱鋼擊出內野高彈跳球，遭刺殺。 山本泰寛獲四壞球保送，坂本勇人擊出安打，形成1、3壘有人，麥基遭三振，村田修一擊出投手正強襲球出局，巨人留下殘壘。

1局上半，巨人投手内海哲也讓對手三上三下。