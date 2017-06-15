NBA》勇士10人將成自由球員 柯瑞、杜蘭特盼再創王朝
2017/06/15 21:21
柯瑞（右）和杜蘭特。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕金州勇士連續三年闖進NBA總決賽，並拿下兩座冠軍金盃，但接下來的休賽期，勇士將有10名球員面臨自由市場的選擇，包括勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、替補小前鋒伊古達拉（Andre Iguodala）和李文斯頓（Shaun Livingston）等人。柯瑞和杜蘭特（Kevin Durant）皆表示，將盡力保持球隊完整。
柯瑞今夏首次試自由市場水溫，外界推估有望簽下一份5年2.05約億美元的天價合約。但柯瑞強調，「我們共同建立的時刻很不可思議，它是獨一無二的，你不會想看到它結束。」他認為團隊的每一部份都是奪下總冠軍的重要拼圖，但這是生意，每年都必須做決定、必須照現狀評估。
柯瑞提到，開季前曾和杜蘭特、格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）談過為了球隊核心而犧牲個人榮譽及薪資的可能。他說：「你並不希望任何人為此犧牲，我們會盡可能保持團隊完整，我會有這樣的心態，KD也是。」
杜蘭特則表示，他相信名單將大部份維持原狀，自己也正在思考下一步。「我們是一個特別的團隊。就像我說的，我想待在這裡，我們剛贏得一座總冠軍，我想知道我們是否能再拚一次。」李文斯頓（Shaun Livingston） 也說：「我們都希望將這個團隊聚在一起，看看我們能夠一起完成什麼。」
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