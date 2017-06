MLB》沙巴西亞投球拉傷大腿 將缺席至少4週（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基先發左投沙巴西亞(CC Sabathia)昨日比賽中因左大腿不適,投完4局後退場休息,目前診斷出爐,為第二級大肌腱拉傷,將缺席至少4周,洋基目前尚未找出頂替的先發投手。

這種傷勢普遍出現在跑者身上,鮮少有投手發生過類似情形,不過洋基總教練吉拉迪(Joe Girardi)認為投手也難以避免這種情況發生,「沙巴西亞的左腳在他投球時必須出力,他的傷勢會是我們目前的問題。」吉拉迪表示。

沙巴西亞本季先發13場拿下7勝2敗、防禦率3.46,近6場比賽更是投出高水準演出,36.1局投球防禦率僅0.99拿下5勝,完全主宰戰局,被問到沙巴西亞何時歸隊,吉拉迪表示:「他準備好的時候就是了。」

沙巴西亞。(資料照,歐新社)