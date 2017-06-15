MLB》沙巴西亞投球拉傷大腿 將缺席至少4週（影音）
2017/06/15 17:48
〔體育中心／綜合報導〕洋基先發左投沙巴西亞（CC Sabathia）昨日比賽中因左大腿不適，投完4局後退場休息，目前診斷出爐，為第二級大肌腱拉傷，將缺席至少4周，洋基目前尚未找出頂替的先發投手。
這種傷勢普遍出現在跑者身上，鮮少有投手發生過類似情形，不過洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）認為投手也難以避免這種情況發生，「沙巴西亞的左腳在他投球時必須出力，他的傷勢會是我們目前的問題。」吉拉迪表示。
沙巴西亞本季先發13場拿下7勝2敗、防禦率3.46，近6場比賽更是投出高水準演出，36.1局投球防禦率僅0.99拿下5勝，完全主宰戰局，被問到沙巴西亞何時歸隊，吉拉迪表示：「他準備好的時候就是了。」
沙巴西亞。（資料照，歐新社）
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