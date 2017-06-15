MLB》強投克魯伯千K達陣 印地安人隊史最速（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕印地安人先發投手克魯伯（Corey Kluber）今天在主場對道奇，主投7局失2分，還送出10K，這也讓他成為印地安人隊史最快達成千K的選手。不過印地安人牛棚失守，最後以4：6輸球。

克魯伯這場比賽主投7局，被敲4安失掉2分，投出10次三振，用球為106球，無關勝敗。雙方打完前7局後仍是平手，8局上印地安人換上米勒（Andrew Miller），他僅投0.2局被敲2安、投出2保送，包含赫南德茲（Enrique Hernandez）的全壘打失掉4分，最後道奇逆轉贏球，米勒連兩天吞敗投。

印地安人名人堂球星費勒（Bob Feller）花了167場才達成千K，而克魯伯只花了148場比賽就完成生涯1000K，成為隊史最速千K選手。克魯伯也是史上第7位在少於150場比賽就達成千K的選手。

大聯盟歷史上最快達成千K的選手是前小熊強投伍德（Kerry Wood），他花了134場達成千K里程碑，其次則是兩屆塞揚名投林西肯（Tim Lincecum）的136場。

克魯伯本季因傷缺陣多場賽事，目前他出賽9場，繳出5勝2敗防禦率4.15的成績，56.1局的投球中投出69次三振，生涯累積1005次三振。

克魯伯。（美聯社）

道奇贏球，近期奪得6連勝（美聯社）