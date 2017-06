MLB》強投克魯伯千K達陣 印地安人隊史最速（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕印地安人先發投手克魯伯(Corey Kluber)今天在主場對道奇,主投7局失2分,還送出10K,這也讓他成為印地安人隊史最快達成千K的選手。不過印地安人牛棚失守,最後以4:6輸球。

克魯伯這場比賽主投7局,被敲4安失掉2分,投出10次三振,用球為106球,無關勝敗。雙方打完前7局後仍是平手,8局上印地安人換上米勒(Andrew Miller),他僅投0.2局被敲2安、投出2保送,包含赫南德茲(Enrique Hernandez)的全壘打失掉4分,最後道奇逆轉贏球,米勒連兩天吞敗投。

印地安人名人堂球星費勒(Bob Feller)花了167場才達成千K,而克魯伯只花了148場比賽就完成生涯1000K,成為隊史最速千K選手。克魯伯也是史上第7位在少於150場比賽就達成千K的選手。

大聯盟歷史上最快達成千K的選手是前小熊強投伍德(Kerry Wood),他花了134場達成千K里程碑,其次則是兩屆塞揚名投林西肯(Tim Lincecum)的136場。

克魯伯本季因傷缺陣多場賽事,目前他出賽9場,繳出5勝2敗防禦率4.15的成績,56.1局的投球中投出69次三振,生涯累積1005次三振。

克魯伯。(美聯社)

道奇贏球,近期奪得6連勝(美聯社)