余政憲「臉書直播」處女秀 激勵高雄棒球代表隊

高雄市青少棒代表隊曾奪3次華南金控盃冠軍，余政憲期勉帶回第4座冠軍獎獎盃。（記者洪定宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕擅長利用臉書及LINE鼓勵台灣體育界的高苑工商董事長余政憲，今天慰勞即將進軍4強賽的高雄市青棒及青少棒代表隊，「全力以赴、奪冠凱旋」，並首次在臉書粉絲頁開直播，讓球迷目睹代表隊訓練的辛勞。

余政憲強調，「臉書直播」已成為各行各業行銷的新利器，體育界也不能落後，他經營臉書多年，個人臉書及粉絲團各有4800多、2萬3000多位臉友，這群球迷成為支持台灣體育發展的重要力量，所以希望透過「臉書直播」，讓代表隊感受球迷的溫情。

余政憲表示，高雄青棒代表隊以高苑工商為主體，結合三民高中及普門中學優秀球員組成聯隊，再度打進玉山盃4強，將於本月19、20日比賽，希望突破過去最佳成績「亞軍」的宿命，爭取高雄史上第一座冠軍獎盃。

高雄青少棒代表隊曾奪得華南金控盃3次冠軍，去年屈居第2，今年以橋頭國中為主體，結合忠孝、美濃、大仁、七賢、五福國中優秀球員組成聯隊，同樣打進4強，將於本月21、22日比賽，希望秉持過去優質的戰績，帶回史上第4座冠軍獎盃。

余政憲指出，近日天氣不穩定，代表隊仍需抓緊時間在室內練習打擊與投球，保持能量與球感，爭取冠軍成為國手，代表台灣出國比賽，這是所有球員的夢想，「有夢最美！」

余政憲致詞後，由記者透過他的粉絲頁進行「臉書直播」採訪，在第一時間直接面對球迷，他不僅口條流利，對部分球員的姓名、專長與戰績如數家珍，獲得粉絲按讚及留言鼓勵。

余政憲「臉書直播」的粉絲頁網址

高雄青棒與青少棒代表隊全體合照，相約雙雙奪冠，凱旋而歸。（記者洪定宏攝）

余政憲（右）透過自己的臉書粉絲頁，接受「直播」採訪，為高雄棒球代表隊的努力宣傳，臉友留言鼓勵。（記者洪定宏翻攝）