NBA》「坐飛機」差點摔慘 K湯感謝D.格林、厄文相救（影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士勇士總冠軍賽第5戰，兩隊戰況激烈，不過有一幕令球迷印象深刻，K.湯普森（Klay Thompson）在防守時不慎坐飛機，隊友D.格林（Draymond Green）和騎士球員厄文（Kyrie Irving）雙雙出手相救，談起這個話題，K.湯普森表示感謝。

「我當時以為要摔慘了，不過格林真的是一個很棒的隊友，我欠他一個人情。」K湯普森表示，希望這是最後一次出現這種情況，雖然不知道會發生什麼事情，但有個大個子隊友保護自己，真的很棒。

除了D.格林出手相救，騎士隊後衛厄文在後頭見狀也伸手幫忙拉一把，這一幕也讓不少球迷稱讚，認為他的表現已經超越勝負，對此K.湯普森也說：「雖然厄文是對手，但他不想看到任何人受傷，這樣做真的很棒。」

K湯普森防守時「坐飛機」，隊友D.格林出手相救。（資料照，美聯社）

K湯普森防守時「坐飛機」，隊友D.格林出手相救。（資料照，USA Today Sports）