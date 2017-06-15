MLB》米勒連兩天挨轟 總教練：不用放大解讀

米勒。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人牛棚連2天放火，苦主竟是強投米勒（Andrew Miller），今天被道奇赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出陽春砲在內掉4分，連2天挨轟也讓他本季防禦率提高到1.60，最終印地安人4：6不敵道奇苦吞2連敗。

米勒在這2戰前31.1局投球僅失1分、防禦率0.55，不過連2天掉分也讓他6月防禦率暴增到6.14。米勒說，「說實話那球被打出去後，我完全沒想到會過全壘打大牆，甚至不認為球會飛到警戒區。」

此役米勒僅後援0.2局，包括投出2保送在內共掉4分，而上一次他出賽掉超過4分要追溯到2012年8月，對此總教練法蘭柯納（Terry Francona）幫他緩頰：「他也是人也會有低潮，因為他先前表現太出色，所以只要出錯就會倍受矚目。」

「如果說有什麼需要擔心的，我認為什麼都不必擔心。」米勒表示，「這對我來說不會是壓力，我們是一支強隊，不會因為這2場敗仗而改變什麼，我的能力也不會受影響，我相信我仍是一名好投手。」