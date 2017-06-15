MLB》米勒連兩天挨轟 總教練：不用放大解讀
2017/06/15 19:00
米勒。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人牛棚連2天放火，苦主竟是強投米勒（Andrew Miller），今天被道奇赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出陽春砲在內掉4分，連2天挨轟也讓他本季防禦率提高到1.60，最終印地安人4：6不敵道奇苦吞2連敗。
米勒在這2戰前31.1局投球僅失1分、防禦率0.55，不過連2天掉分也讓他6月防禦率暴增到6.14。米勒說，「說實話那球被打出去後，我完全沒想到會過全壘打大牆，甚至不認為球會飛到警戒區。」
此役米勒僅後援0.2局，包括投出2保送在內共掉4分，而上一次他出賽掉超過4分要追溯到2012年8月，對此總教練法蘭柯納（Terry Francona）幫他緩頰：「他也是人也會有低潮，因為他先前表現太出色，所以只要出錯就會倍受矚目。」
「如果說有什麼需要擔心的，我認為什麼都不必擔心。」米勒表示，「這對我來說不會是壓力，我們是一支強隊，不會因為這2場敗仗而改變什麼，我的能力也不會受影響，我相信我仍是一名好投手。」
相關新聞
- MLB》沙巴西亞投球拉傷大腿 將缺席至少4週（影音）
- MLB》強投克魯伯千K達陣 印地安人隊史最速（影音）
- MLB》160火球男球速直直落 黑暗騎士又累了？
- MLB》15年前爆紅的史上最年輕球僮 選秀被國民挑中（影音）
- MLB》精彩投手戰 響尾蛇客場小勝老虎1分
推薦新聞
-
韓職》必死飛球變三壘安 韓華鷹烏龍守備讓教練傻眼（影音）2017/06/15 19:24
-
NBA》不因健康問題提早退休 柯爾：我會繼續執教2017/06/15 19:18
-
余政憲「臉書直播」處女秀 激勵高雄棒球代表隊2017/06/15 18:54
-
中職》再戰全壘打大賽！林智勝挑戰史無前例三連霸2017/06/15 18:39
-
國軍棒球隊趣聞 「再不好好打去受傘訓」2017/06/15 18:34