NBA》杜蘭特大讚厄文 比「戰神」艾佛森強
2017/06/15 18:32
杜蘭特（左）大讚厄文（右）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）奪得生涯首座總冠軍，同時也拿下總冠軍戰MVP，他大讚對手騎士球星厄文（Kyrie Irving），甚至比「戰神」艾佛森（Allen Iverson）還強。
杜蘭特在接受「The Bill Simmons Podcast」的節目訪問時表示，「我在總冠軍賽第二戰後告訴我一些朋友，看著厄文打球讓人開心。你看他打球會讓人露出微笑，像他這麼有技巧的人，你必須知道他是多麼努力。」
杜蘭特也說，厄文的上籃技巧完全不同等級，「你可以嘗試教你孩子這樣做，但他們無法永遠無法做到。我從來沒有看過有人能阻擋他的上籃。」杜蘭特說，「我非常尊重他，因為我知道他是下過苦功，才能有如此表現。」
「對我來說，厄文比艾佛森強。」杜蘭特說，「技術層面來看，他的運球更好，我認為厄文的技巧更好。」
艾佛森。（資料照，美聯社）
杜蘭特（左）、厄文（右）。（資料照，歐新社）
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