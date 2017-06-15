國軍棒球隊趣聞 「再不好好打去受傘訓」

林華韋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部早年為培訓棒球人才，成立陸、海、空三軍棒球隊，供服兵役的棒球好手磨練球技，雖國軍棒球隊在2000年更名為「國訓棒球隊」，2003年代訓任務改由中華職棒負責，從此走入歷史，不過，軍聞社、國軍節目「莒光園地」近日製作一系列專題，詳述國軍棒球隊的歷史，還曾有戰績不好，體育官放話要隊員去受傘訓的趣聞。

「莒光園地」今播出國軍棒球隊的特別節目，軍聞社近日也發布一系列專題，詳述國軍棒球隊事蹟。「軍聞社」報導，我國首支擊敗日本球隊的棒球隊，為海軍棒球隊在1962年達成的紀錄，當時面對來台訪問的日本熊谷隊，先發投手李憲宗率隊以1比0完封對手。李憲宗還透露，海軍總司令黎玉璽開會時聽聞捷報，還馬上暫停會議，向與會人員分享好消息。

除此之外，國立台灣體大校長林華韋回憶，他在1980年當兵，進入陸光隊，隸屬於空降62旅，雖球隊通常不須跳傘，但有時戰績不好，體育官就會威脅：「再不好好打，通通送你們去受傘訓！」所幸，他當兵兩年成績都不錯，都沒有跳過傘。

但早在林華韋之前入伍、曾受傘訓的中道中學總教練曾智偵說，當時碰上「總動員」，陸軍總司令部認為，棒球隊在空降62旅，「怎麼可以沒有跳傘」，全隊被要求受傘訓。但在場上孔武有力的棒球選手，有些人在高跳塔受訓時不敢跳，結果被教官踹下去。

陸軍、海軍棒球隊在1950年成立，空軍棒球隊則早在1946年成軍，雖皆已走入歷史，但皆為我國棒球名將的搖籃，包括「台灣巨砲」陳金鋒、現為職棒隊總教練的洪一中、黃甘霖，以及中華職棒投手「四大天王」：陳義信、黃平洋、涂鴻欽、謝長亨等，都曾是上述球隊成員。