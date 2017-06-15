中職》再戰全壘打大賽！林智勝挑戰史無前例三連霸
中職全壘打大賽，林智勝將挑戰三連霸。（中職提供）
〔體育中心／綜合報導〕中職今公布全壘打大賽出賽順序，將依照選手於記者會上抽出的對戰組合及順序，由非宜、花、東地區出身的藍虎鯨西軍成員率先登場；紅面鴨東軍成員，包括連兩屆冠軍林智勝，則將以地主身份迎戰。
林智勝的長打火力眾所周知，不但拿過三次例行賽全壘打王，也是中職史上唯一奪過三次全壘打大賽冠軍的選手，今年更將挑戰三連霸壯舉。
過去兩年，林智勝分別在決賽擊敗陳俊秀與陽耀勳，達成二連霸，追平鍾承祐在2011年與2012年的紀錄，是第二個在全壘打大賽達成連霸的球員。鍾承祐在2013年挑戰三連霸失利，若林智勝今年能夠達成，將成為史上第一人。
今年全壘打大賽加時制度改為距離加時，參賽選手不只要打得多，也要打得遠，林智勝在2007年全壘打大賽中曾擊出496呎全壘打，也是目前的紀錄保持人。
挑戰三連霸的林智勝今年選擇前隊友余德龍擔任餵球投手，兩人曾在2015年全壘打大賽搭配，成為連霸的開端；不過當時全壘打大賽採取出局制，與近兩年的計時制有所差異，考驗餵球投手的準度，也考驗參賽選手的體力。
今年首次出賽的有楊家維、朱育賢及詹子賢，其中，去年代隊友出征的亞軍陽耀勳在決賽與林智勝分別擊出52與55發全壘打，雙雙打破布雷在2008年創下的46支紀錄，今年兩人很有可能在決賽再度交鋒，爭奪冠軍。
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2017中職明星對抗賽－全壘打大賽預賽出賽順序：
|
出場順序
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藍虎鯨西軍
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紅面鴨東軍
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1
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吳宗峻
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陽冠威
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2
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劉芙豪
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陽耀勳
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3
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朱育賢
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楊家維
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4
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詹子賢
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林智勝
陽耀勳連兩年參賽，可能與林智勝在決賽再度碰頭。（中職提供）
中職全壘打大賽，林智勝將挑戰三連霸。（中職提供）
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