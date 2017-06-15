印尼羽球頂超賽》不想漏氣！周天成纏戰3局贏球闖8強
2017/06/15 19:10
周天成。（資料照，Badminton Photo提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣羽球一哥周天成今日在印尼頂級超級公開賽男單次輪纏戰1小時10分鐘，以21：12、20：22、21：15擊倒丹麥另一好手安托森（Anders Antonsen）晉級8強。
周天成生涯共兩度遇上安托森，且正好都在今年所發生，小天皆勝出，而這回再次面對丹麥人，小天首局在8：8平手後，隨即打出一輪猛攻，率先先馳得點，但次局，周天成在20：17取得3個賽末點，卻遲遲無法拿下，甚至被對戰逼入決勝局，所幸小天最後穩住陣腳，將勝利收進口袋，與王子維一同闖進男單8強。
周天成下輪對手將是中國小將趙俊鵬與南韓名將孫完虎之間的勝方。
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