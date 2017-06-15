MLB》虎王本季熱太慢 總教練仍有信心
2017/06/15 20:36
韋蘭德。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）本季至今僅拿下4勝4敗、防禦率4.68，相較於去年同時期的6勝4敗、防禦率3.77有些差距，對此老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）認為不必太擔心，因為他是名慢熱的投手。
「上一季他也比較晚進入狀況。」阿斯瑪斯表示，「去年5月底時，韋蘭德防禦率也曾來到4.11，季末仍拿下16勝9敗、防禦率3.04，不過今年確實是更慢了些。」
「我很期待看到他盡快谷底反彈。」阿斯瑪斯談論韋蘭德，「雖然他目前成績不如預期，但他的努力不能被抹滅，他是名認真的選手，相信他自己也想找回從前的身手。」
明天老虎將與光芒進行4連戰，同時也是韋蘭德生涯第16次先發光芒，先前對戰總計拿下8勝3敗、防禦率3.34。
相關新聞
- MLB》米勒連兩天挨轟 總教練：不用放大解讀
- MLB》沙巴西亞投球拉傷大腿 將缺席至少4週（影音）
- MLB》強投克魯伯千K達陣 印地安人隊史最速（影音）
- MLB》160火球男球速直直落 黑暗騎士又累了？
- MLB》15年前爆紅的史上最年輕球僮 選秀被國民挑中（影音）
推薦新聞
-
日職》則本昂大無緣破大聯盟三振紀錄 還吞下敗仗2017/06/15 21:20
-
日職》岱桑氣壞了 怒推前隊友2017/06/15 21:05
-
日職》陽岱鋼遭危險頭部觸身球 日網友擔心又受傷（影音）2017/06/15 20:29
-
印尼羽球頂超賽》不想漏氣！周天成纏戰3局贏球闖8強2017/06/15 19:10
-
MLB》米勒連兩天挨轟 總教練：不用放大解讀2017/06/15 19:00