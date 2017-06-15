MLB》虎王本季熱太慢 總教練仍有信心

韋蘭德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）本季至今僅拿下4勝4敗、防禦率4.68，相較於去年同時期的6勝4敗、防禦率3.77有些差距，對此老虎總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）認為不必太擔心，因為他是名慢熱的投手。

「上一季他也比較晚進入狀況。」阿斯瑪斯表示，「去年5月底時，韋蘭德防禦率也曾來到4.11，季末仍拿下16勝9敗、防禦率3.04，不過今年確實是更慢了些。」

「我很期待看到他盡快谷底反彈。」阿斯瑪斯談論韋蘭德，「雖然他目前成績不如預期，但他的努力不能被抹滅，他是名認真的選手，相信他自己也想找回從前的身手。」

明天老虎將與光芒進行4連戰，同時也是韋蘭德生涯第16次先發光芒，先前對戰總計拿下8勝3敗、防禦率3.34。