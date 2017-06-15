NBA》不因健康問題提早退休 柯爾：我會繼續執教
2017/06/15 19:18
柯爾。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士奪下今年總冠軍，先前有傳聞指出，總教練柯爾（Steve Kerr）可能因為健康問題提早退休，但他本人日前受訪時，否認這項傳聞，並表示希望能繼續長時間執教這支球隊。
柯爾今年季後賽因為背傷後遺症缺陣多時，先前有傳聞指出，他可能會提早退休，對此，勇士總經理麥爾斯（Bob Myers）表示，他有信心柯爾會繼續執教，而柯爾本人也表明自己的意願。
「我計畫將長時間執教這支球隊。我愛這支球隊，我愛在這裡執教的每一天，我希望這樣計畫（續帶勇士）可以持續下去，我也會不斷前進。」柯爾表明自己將續掌勇士兵符，「在這個聯盟裡，很少有機會可以帶到一群如此有天賦的球員，而大家也處於巔峰時期，因為這樣情況太少了，我覺得我真的非常幸運。」
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