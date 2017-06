韓職》必死飛球變三壘安 韓華鷹烏龍守備讓教練傻眼（影音）

How bad did the outfielder miss the ball? Well, pretty bad. #KBO pic.twitter.com/HA7dQi7woC

〔體育中心/綜合報導〕韓職韓華鷹外野手張珉碩在11日對三星獅的比賽中,發生烏龍守備,原本必死飛球變成三壘安打,也讓球隊最後以4:7輸球。

8局上2出局,三星攻占一、二壘,雙方4:4平手,三星打者朴海珉擊出中外野飛球,原以為會被接殺,他很懊惱地把球棒往後甩,未料張珉碩追球後才發現小白球落在後方,朴海珉發現後一口氣跑到三壘,必死飛球變成帶有2分打點的三壘安打,這個守備也讓韓華鷹的隊友、教練都傻眼。



Hae-Min Park (Samsung Lions) thought he flew out, threw the bat away, realized that the OF missed the ball, and sprinted for a triple. #KBO pic.twitter.com/8ElnyZb03I