韓職》必死飛球變三壘安 韓華鷹烏龍守備讓教練傻眼（影音）
2017/06/15 19:24
How bad did the outfielder miss the ball? Well, pretty bad. #KBO pic.twitter.com/HA7dQi7woC— Sung Min Kim （@sung_minkim） 2017年6月11日
〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹外野手張珉碩在11日對三星獅的比賽中，發生烏龍守備，原本必死飛球變成三壘安打，也讓球隊最後以4：7輸球。
8局上2出局，三星攻占一、二壘，雙方4：4平手，三星打者朴海珉擊出中外野飛球，原以為會被接殺，他很懊惱地把球棒往後甩，未料張珉碩追球後才發現小白球落在後方，朴海珉發現後一口氣跑到三壘，必死飛球變成帶有2分打點的三壘安打，這個守備也讓韓華鷹的隊友、教練都傻眼。
Hae-Min Park （Samsung Lions） thought he flew out, threw the bat away, realized that the OF missed the ball, and sprinted for a triple. #KBO pic.twitter.com/8ElnyZb03I— Sung Min Kim （@sung_minkim） 2017年6月11日
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