MLB》梅登神調度 瑞佐首打席又開轟（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕繼昨日完成生涯首打席開轟後,小熊開路先鋒瑞佐(Anthony Rizzo)今天又上演同樣戲碼,並與下一棒哈普(Ian Happ)完成背靠背全壘打。

開局面對大都會投手哈維(Matt Harvey),瑞佐第一球就揮棒打出中外野大牆,連2天首打席全壘打,也是小熊隊2010年後首位完成這項紀錄的打者。

「一切就跟著感覺走,這真的很棒。」瑞佐表示,「當隊友轟出背靠背全壘打時,休息室的氣氛就會相當好,以目前統計來看,我是最能把球隊帶入領先的打者。」

小熊總教練梅登(Joe Maddon)星期三才把瑞佐調到第一棒,想試看看他會有什麼表現,結果出現驚奇的效果。瑞佐本季至今全壘打數來到15支,打擊率2成52另有41分打點。

This leadoff thing is pretty easy, huh, @ARizzo44? pic.twitter.com/gjMKeQGcYg — MLB (@MLB) 2017年6月14日

瑞佐。(法新社)