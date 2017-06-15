MLB》梅登神調度 瑞佐首打席又開轟（影音）
2017/06/15 21:50
〔體育中心／綜合報導〕繼昨日完成生涯首打席開轟後，小熊開路先鋒瑞佐（Anthony Rizzo）今天又上演同樣戲碼，並與下一棒哈普（Ian Happ）完成背靠背全壘打。
開局面對大都會投手哈維（Matt Harvey），瑞佐第一球就揮棒打出中外野大牆，連2天首打席全壘打，也是小熊隊2010年後首位完成這項紀錄的打者。
「一切就跟著感覺走，這真的很棒。」瑞佐表示，「當隊友轟出背靠背全壘打時，休息室的氣氛就會相當好，以目前統計來看，我是最能把球隊帶入領先的打者。」
小熊總教練梅登（Joe Maddon）星期三才把瑞佐調到第一棒，想試看看他會有什麼表現，結果出現驚奇的效果。瑞佐本季至今全壘打數來到15支，打擊率2成52另有41分打點。
This leadoff thing is pretty easy, huh, @ARizzo44? pic.twitter.com/gjMKeQGcYg— MLB （@MLB） 2017年6月14日
瑞佐。（法新社）
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