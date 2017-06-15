NBA》高爾夫球也行？柯瑞目標打敗老爸
2017/06/15 23:07
柯瑞。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕剛拿下總冠軍的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）將參加於美國時間7月14至16日舉行的「美國世紀名人高爾夫錦標賽」，這將是他第五次參賽，他表示目標只有一個：打敗他的父親。
去年柯瑞排名第27，排在老爸戴爾（Dell Curry）後一位，也因此輸掉一頓晚餐，柯瑞說：「去年我在第一天是領先他的，但之後我就走下坡了，我肯定今年要證明自己。」而勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）也將首度參賽。
弟弟小柯瑞（Seth Curry）也在Instagram限時動態上發出與哥哥在高爾夫球場的照片。
柯瑞兄弟。（取自Instagram）
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