日職》陽岱鋼遭危險頭部觸身球 日網友擔心又受傷（影音）

陽岱鋼、死球でも前髪を気にする男前激怒#Giants pic.twitter.com/pAm4NsZm6M — Roman Reigns Man （@golden_sugi） 2017年6月15日

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人陽岱鋼今天遭軟銀投手森唯斗投出頭部觸身球，讓他當場暴怒，兩隊板凳也清空。許多日本網友希望陽岱鋼別再受傷。

陽岱鋼開季因傷缺陣2個月，本月才回到一軍，但今天遭森唯斗投出頭部觸身球，讓他罕見在場上動怒，雙方板凳清空，森唯斗最後也遭勒令退場，陽岱鋼也被換下場接受檢查。

許多日本網友希望陽岱鋼別受傷，有人想到巨人投手吉川光夫對鳥谷敬的頭部觸身球，當時這球害鳥谷敬「噴血」，經檢查後為鼻樑骨骨折，這讓鳥谷敬一度要戴「面具」出場。

有日本網友說，陽岱鋼暴怒時，還用力推了火腿時期的老隊友、軟銀捕手鶴岡慎也一把；也有日本網友發現陽岱鋼在生氣之後，還撥他帥氣的頭髮。