日職》岱桑氣壞了 怒推前隊友

陽岱鋼和鶴岡慎也賽前有說有笑。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼在6局下遭到危險觸頭球後，不但罕見在場上動怒，也將想要勸阻的軟銀捕手鶴岡慎也一把推開。其實他和鶴岡是前火腿隊友，賽前才有說有笑，但軟銀投手森唯斗的恐怖觸頭球，實在讓「岱桑」氣壞了。

春訓受到腿傷困擾，陽岱鋼在6月6日才升上一軍，到今天和軟銀之戰才是他在巨人的第9場比賽，結果卻因觸頭球，必須提前退場。

陽岱鋼被球砸到頭盔後，立刻應聲倒地，他站起來後就對森唯斗怒吼，而捕手鶴岡則抓住他，希望他不要衝動，卻遭到一把推開。

鶴岡從2003年到2013年都效力火腿，直到2014年才改披軟銀戰袍，今天賽前他和陽岱鋼也有說有笑，沒想到比賽開打後，會有這種衝突場面出現。