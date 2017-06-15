日職》岱桑氣壞了 怒推前隊友
2017/06/15 21:05
陽岱鋼和鶴岡慎也賽前有說有笑。（特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼在6局下遭到危險觸頭球後，不但罕見在場上動怒，也將想要勸阻的軟銀捕手鶴岡慎也一把推開。其實他和鶴岡是前火腿隊友，賽前才有說有笑，但軟銀投手森唯斗的恐怖觸頭球，實在讓「岱桑」氣壞了。
春訓受到腿傷困擾，陽岱鋼在6月6日才升上一軍，到今天和軟銀之戰才是他在巨人的第9場比賽，結果卻因觸頭球，必須提前退場。
陽岱鋼被球砸到頭盔後，立刻應聲倒地，他站起來後就對森唯斗怒吼，而捕手鶴岡則抓住他，希望他不要衝動，卻遭到一把推開。
鶴岡從2003年到2013年都效力火腿，直到2014年才改披軟銀戰袍，今天賽前他和陽岱鋼也有說有笑，沒想到比賽開打後，會有這種衝突場面出現。
相關新聞
- 日職Live》陽岱鋼遭頭部觸身球退場 軟銀6分領先巨人
- 日職》陽岱鋼遭危險頭部觸身球 日網友擔心又受傷（影音）
- 日職》超危險！陽岱鋼遭頭部觸身球 雙方板凳清空（影音）
- 日職》陳冠宇下二軍 明無緣會岱鋼
- 日職》曼斗沒接好反變雙殺 中田翔這球瘋傳（影音）
推薦新聞
-
日職Live》陽岱鋼遭頭部觸身球退場 巨人不敵軟銀2017/06/15 21:20
-
日職》岱桑氣壞了 怒推前隊友2017/06/15 21:05
-
MLB》虎王本季熱太慢 總教練仍有信心2017/06/15 20:36
-
日職》超危險！陽岱鋼遭頭部觸身球 雙方板凳清空（影音）2017/06/15 19:47
-
NBA》不因健康問題提早退休 柯爾：我會繼續執教2017/06/15 19:18