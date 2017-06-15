日職》則本昂大無緣破大聯盟三振紀錄 還吞下敗仗
2017/06/15 21:20
則本昂大吞敗。（圖片取自樂天官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕樂天王牌則本昂大今天面對養樂多，主投7局失掉6分，全場投出8次三振，連續雙位數奪三振場數停在8場，無法破大聯盟紀錄，樂天最後以2：6輸球。
前場對橫濱DeNA完投9局飆12K的則本昂大，連續8場比賽雙位數奪三振，追平大聯盟紀錄。
但則本昂大此戰表現欠佳，前5局僅掉1分，但6局下遇上亂流，滿壘情況下被雄平擊出帶有2分打點的安打，接著則本昂大又投出暴投，再掉1分；7局下再失2分。總計他先發7局，被敲7安打，失掉6分有4分自責，投出8次三振，連續雙位數奪三振場數停在8場，無緣打破大聯盟紀錄。
養樂多先發原樹理完投9局耗費121球，僅被敲4安打，包含樂天洋將惠勒（Zelous Wheeler）的陽春砲，失掉2分，送出6次三振，拿下本季第2勝；則本昂大則吞下本季第2敗。
養樂多近期2連勝，也是這個月的第3勝，樂天則是吞下二連敗。
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